Calciomercato estivo: nuove date e sede post Covid

Rimini ospiterà l’apertura ufficiale del calcio mercato, prerogativa che da anni era confinata al territorio milanese.

La novità è emersa durante la presentazione del catellone degli eventi sportivi organizzati quest’estate in Emilia Romagna, durante una conferenza alla quale ha partecipato il governatore della regione. La sede sarà quella del Grand Hotel. Come noto a seguito delle problematiche connesse all’emergenza Covid-19, la finestra originaria in cui era temporalmente fissato il calcio-mercato estivo, è stata differita proprio come il calendario per concludere il campionato. Si partirà il 1° settembre con dead-line fissata il 5 ottobre. La sessione invernale si terrà invece dal 4 gennaio al 1° febbraio.