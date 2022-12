Calcio – Scontro diretto per il Magrazzurri

Santo Stefano Magra – Il Magrazzurri tenta di recuperare Cariati, mentre deve per forza di cose fare a meno di Riccardo Bernieri, Sabatini e Sciuti domenica 18/11 contro il Marolacquasanta (ore 15) per la 15.a giornata e ultima del girone d’andata nel campionato di Promozione ligure / Girone B; al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra arbitra Corellino di Genova. Sfida delicata perché gli avversari sono in pratica subito dietro in graduatoria.

L’ambiente santostefanese è un po’ risollevato dopo il pareggio in casa del Molassana Boero, però pure gli avversari, sfortunati nel pareggio interno col Vallescrivia nel turno scorso…paiono tutt’altro che rassegnati al peggio.

Ricordiamo infine quella che è ivi la classifica: Golfo Paradiso Pro Recco punti 35, Sammargheritese 30, Caperanese 26, Vallescrivia 25, Don Bosco Spezia 24, Levanto 23, San Desiderio 21, Little James 20, Bogliasco 19, Tarros Sarzanese 17, Molassana Boero 16, Cadimare 14, Magrazzurri 13, Marassi e Marolacquasanta 10, Follo 9.

Nella foto il difensore centrale azzurro Simone Bertano