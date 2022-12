Calcio – Santini eroe del risorto Magrazzurri

Santo Stefano Magra – Ironia della sorte, proprio poco dopo che finalmente il Magrazzurri s’era rifatto pericoloso un paio di volte in contropiede in chiusura di una ripresa dominata dal Molassana, c’è scappato quel rigore che rischiava di polverizzare (in extremis) tutti gli sforzi fatti dal “Magra” per uscire imbattuto dal “Boero”…ma ci ha messo una pezza il portiere Santini parando, appunto all’ultimo minuto, il tiro dal dischetto di Stilo. Per la cronaca positivo il debutto dell’ultimo rinforzo santostefanese Bedini.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 14.a giornata penultima del girone di ritorno: Caperanese-Golfo Paradiso Pro Recco 0-2, Levanto-Follo 3-1, Marassi-Cadimare 1-2, Marolacquasanta-Vallescrivia 2-2, Sammargheritese-Bogliasco 2-1, San Desiderio-Little James 0-0 e Tarros Sazranese-Don Bosco Spezia 0-2.

Infine ecco la conseguente classifica; Golfo punti 35, Sammargheritese 30, Caperanese 26, Vallescrivia 25, D. Bosco Sp 24, Levanto 23, S. Desiderio 21, Little James 20, Bogliasco 19, Tarros 17, Molassana Boero 16, Cadimare 14, Magrazzurri 13, Marassi e Marolacquasanta 10, Follo 9.

Tabellino.

MOLASSANA B. – MAGRAZZURRI 0 – 0

MOLASSANA BOERO: Bulgarelli, Altamore, Pongiluppi; Rapetti, Marcheschi, Drago; Manca, Calcagno (76’ Giansoldati), Mereto; Stilo E Peirotti (80’ Vaccaro). All. Schiazza.

MAGRAZZURRI: Santini, Capetta (76’ Bernieri F.), Salamina; Bedini, Lertola, Bertano; Pellegri (70’ Castro), Masi, Folegnani; Giannini e Pizziconi (86’ Bourame). All. Zuccarelli.

ARBITRO: Albanese di Chiavari.

Nella foto Santini