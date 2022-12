Calcio – Il Cadimare non si ferma più

Cadimare – Terzo successo di fila, due su tre in trasferta, per il Cadimare che ormai “vede” l’uscita dalla zona-playout nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

Cadamoti in vantaggio a una ventina di minuti dall’inizio su azione promossa in accelerazione da Mazzucchelli, proseguita con un “centro” dal brasiliano-portoghese di recente arrivo Afonso Calefe, infine conclusa a segno da Murati. In avvio di secondo tempo pareggia Traverso su calcio di rigore scaturito da una mischia. Poco prima della mezzora la rete decisiva, allorché su una percussione del sudafricano di fresca entrata Mathibedi Olebogeng, il pallone arriva fuori area da dove Dieli lo scaraventa in porta.

Tabellino.

MARASSI – CADIMARE 1 – 2

MARASSI: Briola, Ciaiolo, Ferrraio (60’ Cantoni), Polesello, Bossi, Terribile, Cuneo, Cerrutti, Traverso, Boggiani, Vitale (55’ Savaresi). A disp. Ferraresi, Ottonello, Carrà, Colomba, Zanardi, Giordano, Giorgi. All.

CADIMARE: Taggiasco, Tomagnini (68’ Manfredi), Belatti, Dieli, Sicuro, Imperatrice, De Sogus (84’ Vigiani), Afonso Calefe (60’ Ambrosi), Murati, Mazzucchelli (60’ Mathibedi Olebogeng), Portoghese. A disp. Scatigna, Mauro, Podenzana, Cutugno. All. Baudone.

Arbitro: Falamischia di Savona, assistenti Cerulli e Loredana Roman, di Novi Ligure.

Marcatori: 19’ Murati, 50’ Traverso su rig., 73’ Dieli.

Nella foto Davide Mazzucchelli