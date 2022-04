Calcio – Ridda di selezionati U16 del D. Bosco

Salesiani in serie anche questa volta, al nuovo raduno dei selezionati Under 16 dalla federcalcio provinciale in vista del Torneo delle Province, previsto a Maggio con una rappresentativa per ognuno dei quattro comitati locali in cui calcisticamente è divisa la Liguria (oltre alla Spezia, Genova, Chiavari, Savona e Imperia).

Se la volta prima al “Pasquale Berghini” di Sarzana i giocatori del Don Bosco Spezia erano cinque, stavolta al “Piero Bibolini” di San Terenzo erano addirittura sette…si tratta di: Nicolò Berti, Edoardo Ferretti Incerti, Mattia Galloro, Alessandro Pavia, Francesco Pignotti, Nicolò Raso e Luca Romanelli. Ferretti Incerti, Pignotti e Romanelli c’erano già al “Berghini”, una settimana prima.

Acre la seduta agli ordini di mister Giuseppe Zuccarelli; coi dirigenti Carlo Paganini e Gianmarco Bartoletti quali coordinatori, quest’ultimo per l’occasione Dirigente responsabile.

Nella foto i sette recentissimi selezionati del D. Bosco Sp al “Bibolini”