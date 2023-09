Calcio – Reti bianche fra Levanto e Vallescrivia

Levanto – Al Levanto non riesce di fronte al Vallescrivia il colpo messo a segno, sempre al “Raso Scaramuccia”, una settimana prima contro il San Desiderio. A Moltedi manca questa volta il “numero” decisivo di Lorenzo Barilari pur inserito di nuovo verso la fine…

Testa ora per i rivieraschi alla trasferta di domenica prossima 1/10 in casa della Tarros Sarzanese; nel frattempo nella classifica del Girone B del campionato di Promozione ligure, comandata dal Molassana Boero, i levantesi (quarti col Canaletto) fra le squadre della provincia della Spezia non sono secondi a nessuno.

A proposito questi gli altri risultati in quella che era la 3.a giornata: Cadimare-Don Bosco Spezia 1-0, Intercomunale-Canaletto Sepor 0-0, Magrazzurri-Little James Ge 1-1, Molassana Boero-Psm Rapallo 0-0, Rapallo Rivarolese-Bogliasco 1-2, San Desiderio-Tarros Sarzanese 3-1 e Unione Sampierdarenese-Caperanese 0-0.

Tabellino.

LEVANTO – VALLESCRIVIA 0 – 0

LEVANTO: Rollandi, Pozzi (84’ Lagaxio), Nicora (74’ Folli); Ambrosini (84’ Barilari), Defilippi, Del Vigo; Rezzano (70’ Lissoufi), Tuvo, Righetti; Daniello e Bagnasco (63’ Martinez). A disp. Lagaxo, Callo, Cappelletti e Villa. All. Agata.

VALLESCRIVIA: Ignat, Matranga, Matera; Zanovello, Watara, Raja; Bortolai, Ramos Segarra, Liguori; Leto e Filippone. A disp. Boccardo, Bricchi, Tavella, Balbi, Fassone, Nelli, Mazzolini, Lovecchio e Rizzo. All. Cannistrà.

ARBITRO: Albanese di Chiavari.

Nella foto il “Raso Scaramuccia”