Calcio – Pareggio nel derby provinciale a Pagliari

Un tempo e un gol per uno, a Pagliari, fra Tarros Sarzanese e Don Bosco Spezia; anche se quest’ultimo sembra chiudere il match con certa frustrazione…per via di tutta una serie d’occasioni sprecate nella prima metà della gara. Al 2’ gran parata di Vingiano su conclusione di Del Santo. Al 4’ annullato, forse per fuorigioco, un gol a Salku e al 6’ strattonato in area Del Santo. Al quarto d’ora si vede la Tarros con un tentativo di Della Croce su passaggio di Marrani fermato da Sarti e al 29’ è Ebainetti a sfiorare di testa la traversa. Al 31’ batti e ribatti in area sarzanese risolto in extremis da Vingiano. Al 33’ fuori di un soffio un tiro di Fagandini. Al 35’ Vingiano si supera dapprima su Del Santo e poi Castagnaro. Al 40’ a lato quasi d’un nulla una bordata di L. Neri da lontano.

A pochi minuti dal riposo i padroni di casa perdono peraltro per acciacco proprio Del Santo, forse il loro uomo più pericoloso, ma per ironia della sorte è proprio il rimpiazzo Naclerio (schierato al centro dell’attacco con spostamento di Azzaro a destra) ad azzeccare il tiro-cross che sblocca la situazione alle soglie del riposo..

Più Tarros Sarzanese invece nella ripresa, anche se Castagnaro va vicino al raddoppio al 12’, finché l’aggancio di una palla vagante da parte di Ebainetti procura il pareggio al 20’. Successivamente, assalto del Don Bosco nel finale, con Azzaro pericolosissimo al 35’: tanto più che, quasi agli sgoccioli, gli ospiti rimangono in dieci a causa della seconda ammonizione di Della Croce. Eppure, a tempo regolamentare scaduto, è il subentrato Barattini ad avere sui piedi la palla d’oro (ma Sarti gli dice no).

Tabellino.

D. BOSCO SP – TARROS SARZANESE 1 – 1

MARCATORI: Naclerio al 45’ ed Ebainetti al 65’.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Gigante, Campigli (62’ Vicini), Conti, Bertagna, Laghezza (62’ Agrifogli), Del Santo (40’ Naclerio), Castagnaro, Azzaro, Salku, Romiti. A disp. Taggiasco, De Angelis, Adami, Raggi, Rubertelli, Sivori. All. Buccellato.

TARROS SARZANESE: Vingiano, Deidda (69’ Marianelli), Bonamino (62’ Paganini), Chiappini, Allen, Ebainetti, Matteucci (60’ Barattini), Marrani (62’ Giannarelli), Fagandini, Neri L., Della Croce. A disp. Izzo, Neri N., Casciari, Ortelli, Cardovilli. All. Fanan.

ARBITRO: Sanguinetti della Spezia.

NOTE: espulso Della Croce all’ 85’.

Nella foto il viceallenatore rossonero Francesco Quaranta consegna una targa a memoria di Franco Tedeschi, indimenticato personaggio calcistico sia allenatore che dirigente in più squadre, alla sua consorte signora Graziella