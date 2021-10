Calcio – Pareggio esterno del Magrazzurri

A Genova il Magrazzurri conquista pur sempre un punto in trasferta, tanto più benvenuto in questo periodo che vede i santostefanesi parecchio rimaneggiati, tuttavia rimane un po’ d’amaro in bocca soprattutto per quel paio d’occasioni sprecate in una ripresa in cui gli azzurri hanno inoltre invocato un penalty (per un presunto fallo di mano nell’area avversaria).

Molto rapida cronaca. Ospiti in vantaggio dopo una dozzina di minuti di gioco con Cantoni su passaggio di Santunione. La reazione locale porta a un palo colpito da Mangini prima del riposo, ad ogni il pareggio arriva nel secondo tempo, dopo una decina di minuti su calcio di rigore trasformato da Tall. Un paio di minuti più tardi Cantoni sfiora la traversa, poco oltre la mezz’ora il subentrato Morettini fa altrettanto, infine a tempo scaduto il potenziale rigore negato.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 6.a giornata: Bogliasco-James 2-0, D. Bosco Spezia-Tarros 1-1, Golfo Pro Recco-Levanto 2-0, Goliardicapolis-Colli Ortonovo 3-2, Sammargheritese-Forza e Coraggio 3-1, Valdivara-Marassi 1-1 e a riposo il Follo S. Martino.

Ne consegue una classifica che recita…Bogliasco punti 13, Golfo Pro Recco, Sammargheritese, Don Bosco Spezia 11, Forza e Coraggio 10, Follo San Martino e Marassi 8, Magrazzurri e Goliardicapolis 7, Colli Ortonovo, Little James, Tarros Sarzanese 5, Real Fieschi 4, Levanto 3, Valdivara 5 Terre 2.

Infine ecco il prossimo turno; Colli-Sammargheritese, Forza e Coraggio-Bogliasco, James-Don Bosco Sp, Levanto-Goliardica, Magrazzurri-Follo S.M., Marassi-Real F., Tarros S.-Valdivara Cinque Terre e a riposo la Golfo Pro Recco.

Tabellino.

REAL FIESCHI – MAGRAZZURRI 1 – 1

MARCATORI: Cantoni al 12’ e Tall su rigore al 55’.

REAL FIESCHI: Calori, Spalletta, Fugazzi (46’ Nasi); Linale (82’ Gallio), Mangini, Cogozzo; Pecaj, Russo (46’ Casale), Tall (65’ Muscio); Privino e Canessa. All. Muzio.

MAGRAZZURRI: Pietra, Capetta, Salamina; Mazzantini, Novelli, Cervia; Montani, Ratti (68’ Lombardi), Cantoni; Santunione (90’ Masi) e Atzeni (60’ Morettini). All. Paolini.

ARBITRO: Bardini di Savona.

Nella foto il portiere Pietra