Calcio, Magra attivo e con nuovo timone

Santo Stefano M. – Magrazzurri in pieno movimento, per recuperare quanto prima posizioni più tranquille nella classifica del Girone B del campionato di Promozione ligure, che lo vede oggi in piena zona-playout.

Accettate le dimissioni di coach Giuseppe Zuccarelli; forse qualcuno una scossa in qualche modo doveva darla.

Sul versante della “rosa”, all’arrivo dalla Forza e Coraggio del centrocampista arretrato Matteo Bedini (ex-Cadimare) si aggiungono quelli dell’esterno Francesco Valletta e dell’attaccante Nicholas Ballani, rispettivamente dal Follo e dal Canaletto Sepor.

Parte invece il portiere Alessandro Pietra con destinazione quel Marolacquasanta che, vincendo in extremis al “Luigi Camaiora” nell’ultima giornata disputatasi, ha inguaiato una volta per tutte il “Magra” proprio in concomitanza con la fine del girone d’andata. Si riparte domenica 8 Gennaio 2023: la 1.a giornata del girone di ritorno vede gli azzurri ospitare a Santo Stefano Magra il Levanto. Nel frattempo, la società sembra aver individuato in Francesco Leone, già mister a Ceparana e Villafranca e a livello giovanile alla Tarros Sarzanese e alla Pontremolese…il nuovo allenatore. Gli allenamenti intanto, con tutto il rispetto per il periodo delle feste, assolutamente non si fermano.