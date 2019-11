Calcio – Levanto al quarto risultato utile di fila

Levanto – Quarto risultato utile consecutivo per il Levanto che contro il Colli Ortonovo conferma il proprio buon momento nonché le proprie capacità di reazione, tanto che s’impone dopo essere stato in doppio svantaggio, altresì s’insedia ormai decisamente a metà classifica.

Nel contesto s’inserisce la giornata di gloria del centravanti Marasco autore per l’occasione di una doppietta, unico neo l’espulsione per proteste di mister Dimitri Agata, ciliegina sulla torta invece il gran calcio di punizione con cui Romano ha pareggiato. Il tutto in quella che al “Raso Scaramuccia” è stata senza dubbio una partita molto piacevole per il pubblico e che, probabilmente, a Moltedi ci voleva; dopo gli attriti in campo e a fine gara nel match precedente, nel recupero con la ex-capolista Forza e Coraggio.

Ecco poi quelli che sono stati gli altri risultati in quella che, anche nel Girone B del campionato ligure di Promozione, era la 10.a giornata (diverse squadre ad ogni modo ancora devono recuperarne): Cadimare-Bogliasco 3-1, Canaletto S.-Vallescrivia 4-2, Golfo Pro Recco-Sammargheritese 4-2, James-Don Bosco Spezia 0-1, Magra Azzurri-Forza e Coraggio 4-3, Marassi 1965-Goliardicapolis 2-2 e Real Fieschi-Valdivara 5 Terre 4-1.

Ne consegue una classifica che recita…Cadimare punti 23, ForzaCoraggio 20, Golfo Pro Recco 19, Canaletto Sepor 18, Goliardicapolis e Marassi 1965, Vallescrivia 15, Colli Ortonovo e Little Club James 13, Magra Azzurri e Levanto 12, Sammargheritese 9, Real Fieschi 9, Don Bosco Sp 9, Bogliasco 7, Valdivara Cinque Terre 4.

LEVANTO – COLLI ORTONOVO 3 – 2

MARCATORI: 21’ Verona su rig., 26’ Cucurnia, 43’ e 76’ Marasco, 70’ Romano.

LEVANTO: Zito, Merani, Nicora; Bertano, Mozzachiodi, Sassarini; Romano, Rezzano, Marasco (93’Zoppi); Righetti (75’ Garibotti) e Tuvo. A disp. Currarino, Pagano, Agrò, Caridi, Barilari, Baccelli, Callo. All. Agata.

COLLI ORTONOVO: Blandi, Palagi, Lorenzini (89’Ninotti); Gambino, Bonelli, Vacchino; Verona, Cucurnia, Panico (61’ Musetti); Lorenzini (80’ Ceccarelli) e Ferulli (62’ Mancuso). A disp. Cozzolino, Leonardi, Giovanelli, Del Bravo. All. Cucurnia P.

ARBITRO: Raggi, guardalinee Siano e Caggiano, La Spezia.

Nella foto il Levanto all’attacco nella partita precedente contro l’allora capoclassifica Forza e Coraggio