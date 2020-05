Calcio, le possibili date di ripresa di Serie A, B e C

Il calcio riparte, con il merito sportivo e i risultati sul campo al centro del nuovo percorso successivo allo stop legato al Covid-19.

Lo ha stabilito il Consiglio Federale, con il provvedimento di andare fino in fondo con le tre leghe professionistiche e chiudere invece le categorie dei dilettanti. L’incontro in via Allegri, durato circa quattro ore, tra presenze fisiche e videochat, ha stabilito tra le altre cose la volontà forte di portare avanti la Serie A giocando tutte e 124 le partite mancanti a concludere la stagione. Nella sua esposizione il presidente federale Gabriele Gravina non ha trattato la questione playoff e playout, non perché questa possibilità non esista, è un piano b da considerare eventualmente solo in caso di gravi questioni che non renderebbero possibile lo svolgimento di tutte le giornate del calendario.

Serie A partenza 13 o 20 giugno e chiusura 20 agosto

Serie B 20 giugno-20 agosto

Lega Pro con inizio da metà luglio, giocando direttamente playoff e playout