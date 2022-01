Calcio – Il Magrazzurri ospita la vicecapolista

S. Stefano Magra – Vicecapolista per il Magrazzurri, domenica 30/1, nel Girone B del campionato di Promozione ligure: si gioca alle ore 15 al “Luigi Camaiora” santostefanese, arbitro Donati di Chiavari e arriva appunto la Sammargheritese, seconda alle spalle della capoclassifica Don Bosco Spezia (che però ha giocato una partita di più…) insieme alla Forza e Coraggio che invece ne ha giocata una in meno.

Impegno dunque gravoso, oltretutto a mister Stefano Paolini mancano Pietra in porta e Forieri in difesa, Mazzantini a centrocampo e Santunione in avanti. Tuttavia lo sprone a riprendersi subito da parte del “Magra” è considerevole, dopo la sconfitta arrivata a tempo regolamentare scaduto in casa della Goliardicapolis, nel turno precedente.

Questi infine gli altri incontri in programma; Forza e Coraggio-Colli Ortonovo, Little James-Levanto, Marassi-Goliardicapolis, Real Fieschi-Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese-Golfo Pro Recco col Valdivara Cinque Terre a riposo.

Nella foto un recentissimo allenamento del Magrazzurri al “L. Camaiora”