Levanto – Parco-giocatori in vista del campionato di Promozione 2019/20 pressoché ultimato al Levanto (sono arrivati anche l’esterno Gabriele Tuvo dal Rivasamba neopromosso in Eccellenza e vincitore della Coppa Italia di categoria, il centravanti Alessandro Caridi rientrante dalla Fezzanese e la punta Pietro Rezzano prestato dalla Lavagnese, tre giovani levantesi) che nel frattempo comincia a scaldare i motori in vista dell’esordio in Coppa Italia di Promozione.

Ivi, i biancocelesti debuttano nel Girone G domenica 25/8 a Beverino, avversario il Valdivara Cinque Terre…proseguono l’ 1/9 ricevendo a Moltedi la Forza e Coraggio delle Grazie e, l’ 8/9 sempre di domenica, chiudono contro il Canaletto Sepor all’ “Astorre Tanca” spezzino; tutte le gare si giocano alle ore 20.30: chi vince il raggruppamento se la vedrà più avanti con la vincente di quel gruppo H che comprende Cadimare, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia e Magra Azzurri.

Nella foto il rinforzo levantese Michelangelo Zito, a destra, insieme al d.s. Jacopo Corsano al “Raso Scaramuccia”