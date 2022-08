Calcio – Il D. Bosco Spezia si presenta

La Spezia – Pure il Don Bosco Spezia ufficializza, mentre la preparazione precampionato procede a spron battuto al “Franco Cimma” di Pagliari, quella che è la “rosa” della sua Prima squadra in vista del prossimo campionato di Promozione ligure.

Quindi agli ordini del nuovo allenatore Clodio Bastianelli, con Rinaldo Argiolas direttore sportivo, Federico Bottiglioni dirigente accompagnatore e Francesco Rolla preparatore dei portieri (andando per reparto)…

Portieri – Ciardi e Greci.

Difensori – Antonelli, Boggio, Campigli, Conti, De Angelis, Gigante, Giordano, Massini, Simoni e Sivori.

Centrocampisti – Campagni, Gavini, Laghezza, Mazzantini, Morettini, Pesare, Vené e Vicini.

Attaccanti – Azzaro, Napoletano, Pirina e Santunione.

Trainer Bastianelli, che torna alle origini dove cominciò a giocare e a livello giovanile pure ad allenare, s’è portato dietro dal Follo San Martino diversi elementi di assoluta affidabilità, Da Greci a Pesare e da Simoni a Campagni. Ma non pochi di meno i promettenti arrivi pure dal Magrazzurri, da Antonelli a Santunione, passando per Morettini e Mazzantini. Dalla Fezzanese in arrivo Gavini e recuperato dall’inattività Boggio.

Capo dell’area tecnica è Nazzareno Tornatore. Venendo alla vera e propria dirigenza Giancarlo Franceschini a tutt’oggi “presidentissimo”, Euro Rege Cambrin vicepresidente e al comando del settore giovanile, Alfredo Iandoli alla guida della Scuola calcio.

Responsabile tecnico del Settore giovanile è sempre Mario Bucchi, Cristian Codognotto il “vice”, in segreteria Luca Massini insieme a Pietro Gigante e Massimiliano Pera. Venendo agli allenatori: lo stesso Codognotto e De Pascale per gli Under 17, Ierrobino e Morettini per gli “U16”, Feltrin per gli Under 15 e Matana per gli “U14”; il medesimo Bucchi col trio Secondini-Milone-F. Ferretti per gli Esordienti del 2010 e Scotti con Paita per quelli del 2011. Per tutti i preparatori dei portieri sono Brocini e S. Ferretti.

Responsabile tecnico della Scuola calcio è invece Alfredo Rutigliano con Sandro Militano quale collaboratore, in segreteria Elena Milazzo e Angela Amabile, Antonio Riccardi l’economo.

Vediamo i tecnici.

Pulcini 2012 – Maggiani, Galli, Datteri.

Pulcini 2013 – D’Onofrio, Bolognini, Favi.

Primi Calci 2014 – Bua e Bruni.

Primi Calci 2015 – Giacché e Nieddu.

Piccoli Amici 2016/17 – Ferrari e Piccini.

Preparatore portieri – Andreani.

A proposito la Scuola calcio ha aperto le iscrizioni alla stagione sportiva 2022/23 e per informazioni ci si può rivolgere al numero 339 – 5252147.

