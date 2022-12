Calcio – Il D. Bosco risorge a Sarzana

Sarzana – Con una rete per tempo del “solito” Santunione il Don Bosco Spezia “regola” a domicilio la Tarros Sarzanese col più classico dei risultati, mantenendo la zona-playoff e confermandosi la squadra della provincia spezzina più avanti in classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure, nonché lasciandosi alle spalle lo scivolone interno col San Desiderio. Salesiani in vantaggio dopo una ventina di minuti, quando Santunione approfitta di uno svarione della difesa avversaria in disimpegno, per segnare dopo dribbling. Il raddoppio alla mezz’ora della ripresa, quando su rilancio di Greci, sempre Fabio controlla al limite dell’area ed esplode in un “eurogoal”, con palla nel “sette”. Nel finale infine gli oratoriani sfiorano due volte il tre a zero in contropiede, dapprima con Pesare che mette d’un soffio a lato e poi con Napoletano anticipato in extremis.

Tabellino.

TARROS SARZANESE – D. BOSCO SP 0 – 2

MARCATORE: Santunione al 20’ e al 75’.

TARROS SARZANESE: Stano, Larcombe, Chiappini (70’ Neri N.), Casciari, Cristiani, Lucchi, Barattini, Marrani, Corvi Dallara, Fagandini, Neri L (66’ Lanterna). A disp. Luciani, Bergitto, Cardovilli, Marianelli, Ciccarello, Paganini. All. Fanan.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Massini, Laghezza, Giordano, Boggio (84’ Alieny), Simoni (52’ Napoletano), Campagni (70’ Pesare), Gavini, Santunione (78’ Azzaro), Adani. A disp. Ciardi, De Angelis, Conti, Gigante, Oldoini, Morettini. All. Bastianelli.

ARBITRO: Sandri, assistenti Simoncini e Spinetta, della Spezia.

Nella foto Fabio Santunione