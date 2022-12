Spezia-Servette 3-0, Gotti: Ho visto bene i miei ragazzi

Al termine della buona prestazione disputata contro il Servette, il tecnico dello Spezia Luca Gotti commenta così la prima amichevole del ritiro spagnolo.

“I ragazzi li ho visti bene, ovviamente ho intravisto tante cose belle, ma anche piccoli errori. Siamo venuti qua in Spagna perché c’è una bella struttura e un bel clima che senza dubbio aiuta a lavorare bene, l’ottica però è quella di riuscire a giocare partite, mettere minuti nelle gambe e soprattutto farlo bene.

Oggi per tutti quelli a disposizione ho scelto almeno 45 minuti di partita, che dovranno diventare 60 nel prossimo impegno contro lo Sparta Rotterdam, con il quale ci siamo accordati per fare una partita di quattro tempi da trenta minuti, così da permettere che almeno 22 giocatori possano aumentare il loro minutaggio. Seguirà poi la chiusura con l’ultima amichevole prima di Natale, l’obiettivo è prepararci in vista del campionato con la mentalità necessaria per affrontare una partita.

Stiamo cercando di lavorare sui nostri limiti, sui nostri difetti, il tutto cercando di sfruttare il lavoro in allenamento, arricchito da queste amichevoli, che come detto servono a riprendere il ritmo dei novanta minuti. Il campionato sta per tornare e una volta che si riprenderà non ci sarà tempo per le prove, perché ci aspettano 23 partite di fila nella seconda parte della stagione.

Dopo Verona abbiamo fatto due settimane di stop, sono seguiti poi quindici giorni di allenamento a Follo, caratterizzati da un grande lavoro fisico, comunque diverso rispetto a quello estivo, dove ci sono generalmente cinque settimane di sosta mentre qui ce ne sono state solo due, quindi non si perde del tutto la condizione fisica. Abbiamo ripreso e prevalentemente puntato sul recupero fisico, qui invece ci occuperemo molto di più dell’aseptto calcistico.

Dobbiamo cominciare a ragionare che nella seconda metà di stagione servirà incassare molti meno gol, non mi piace il numero di gol che abbiamo preso in campionato, anche se c’è da dire che nel tempo siamo migliorati molto nelle occasioni concesse agli avversari rispetto all’inizio, quindi ho visto passi avanti nella nostra fase difensiva, ma sicuramente servirà fare ancora meglio. Oggi non abbiamo preso gol e questo dato si inserisce bene nel contesto di lavoro che stiamo portando avanti in queste settimane”.