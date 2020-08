Calcio, giovanili nazionali: ecco le date di inizio

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ente organizzatore dei campionati nazionali nelle leve Under 18, 17, 16 e 15 per quel che riguarda le società professionistiche di Serie A, B e C, ha aperto le iscrizioni per la partecipazione ai gironi dei tornei 2020/21. I club hanno tempo sino al 3 settembre per formalizzare le richieste sulla base delle procedure in vigore. In relazione al calendario delle partite, si attendono aggiornamenti e conferme. Fatte salve variazioni del quadro di riferimento, il primo campionato a tagliare il debutto sarà quello Under 17 (per i club di A e B) che prenderà il via il 27 settembre. A ruota seguiranno, domenica 4 ottobre, Under 16 e Under 15. L’11 ottobre il campionato Under 18. Per la Primavera si attendono disposizioni sul protocollo da applicare.