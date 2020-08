Oggi riprende l’attività sportiva del Genoa ancora senza un allenatore designato ma con un appuntamento al Signorini di Pegli ormai fissato.

Come previsto dai protocolli sanitari è partito lo screening della rosa in merito a possibilità positività dei giocatori. Test che andranno ripetuti periodicamente. Buone notizie. Come testimonia il cominciato stampa, i giocatori rossoblu godono di ottima salute e la nuova stagione oggi può cominciare sotto il sole di Pegli.

“Il Genoa Cfc comunica che dai primi 29 test sanitari effettuati oggi in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica non è emersa nessuna positività al Covid-19. I test per il gruppo squadra verranno completati domani”.