Calcio – Un Magrazzurri anti-frenata

Santo Stefano Magra – <Ne mancano come sempre un po’ – riferisce il direttore sportivo Lorenzo Conti – ma non vuol dire: faremo comunque la nostra partita pure a Bogliasco>.

Per la cronaca, il Magrazzurri dovrà fare a meno in tale trasferta di Cervia e Jabraoui, Macchioni e Bernieri Riccardo. La sconfitta interna con la vicecapolista Golfo Paradiso Pro Recco rischia di frenare quella marcia in più che il “Magra” pareva aver ingranato da qualche partita, non a caso magari c’è stata di recente un’impennata nella presenza di tifo santostefanese, a Sarzana contro la Tarros Sarzanese prima e contro la stessa vicecapoclassifica poi; ma il vecchio lupo di calcio Conti potrebbe avere ragione…

Col Bogliasco si gioca per la 9.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B, domenica 6/11 (ore 15).

Nella foto il crescente tifo azzurro al “Luigi Camaiora”