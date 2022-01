Calcio – Dal Don Bosco Spezia un “set di gol”

La Spezia – Al “F. Cimma” di Pagliari il Don Bosco Spezia apre il suo 2022 con un risultato tennistico che non lascia spazio a commenti, per quanto di fronte ci fosse un Valdivara Cinque Terre decimato dalla pandemia, situazione che peraltro aveva generato in settimana qualche polemica.

Risultato al sicuro a favore dei salesiani già nel volgere di poco più di mezz’ora, grazie alle doppiette degli scatenati Manuel Del Santo e Antonio Naclerio,

Tale successo consente peraltro agli oratoriani di insediarsi al comando solitario del Girone B del campionato di Promozione ligure, senza dimenticare però che Sammargheritese e Forza e Coraggio (entrambe seconde 2 punti dietro) hanno giocato rispettivamente una e addirittura due gare in meo, rispetto ai rossoneri spezzini.

A proposito questi gli altri risultati in quella ch’era la 16.a giornata in cui la Forza e Coraggio riposava: Bogliasco-Real Fieschi 0-3, Colli Ortonovo-Little James 1-1, Goliardicapolis-Magrazzurri 3-2, Levanto-Tarros 1-2, non disputate Golfo Pro Recco-Marassi e Sammargheritese-Follo S. Martino.

Infine ecco la classifica che ne consegue; Don Bosco Sp punti 31; Forza e Coraggio e Sammargheritese 29; Golfo Pro Recco 28; Bogliasco 25; Tarros Sarzanese 22; Marassi 1965 21; Magrazzurri 20; Follo San Martino 19; Little James Genova 16; Levanto 15; Real Fieschi Ge e Goliardicapolis 12; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 6.

Tabellino.

D. BOSCO SP – VALDIVARA 5 TERRE 6 – 0

MARCATORI: 12’ e 35’ Del Santo, 15’ e 28’ Naclerio A., 45’ Murati, 88’ El Hasnaoui.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Raggi, Campigli; Giordano, Vené (70’ El Hasnauoi), Laghezza; Del Santo, Murati, Naclerio A. (52’ Naclerio N.); Naclerio M. e Salku (65’ Giannoccari). All. Buccellato.

VALDIVARA 5 TERRE: Ceccarelli (46’ Castagnoli), Di Meo, Bologna; Pucci, Belatti, Vignali (46’ Vinciguerra); Lasmadeq, Ciaravino, Nunez Gomez; Manfredi e Ndjodo. All. Tonelli.

ARBITRO: Galletti di Genova.

Nella foto la panchina salesiana durante l’incontro