Tennis – Putti e Poggianti aprono in grande il 2022 del Circolo Sp

La Spezia – Inaugura in promettente modo il 2022, il Circolo Tennis Spezia, coi suoi Paolo Poggianti e Raffaello Putti che si sono aggiudicati l’edizione invernale del torneo del circuito Itf “S 400 Sanremo”: rispettivamente nelle categorie Over 50 e Over 60.

Per la cronaca, Poggianti ha eliminato via via il francese Guillaume Giraud, Stefano Cecchi e in finale Cristiano Franzato; Putti in ordine cronologico Michelangelo Troisi, Adriano Basso, Attilio Rizzi e Fernando Cavalleri. Enorme soddisfazione a San Venerio a iniziare da quella del presidente Alessandro Caporilli.

A proposito di Putti, questi passa nel frattempo la carica di Direttore sportivo a S. Venerio a Stefano Zacutti Cipollini, il quale comunque mantiene al medesimo tempo quella di vicepresidente che da tempo ricopre.

Nella foto, Paolo Poggianti (a destra) con l’altro finalista, Franzato