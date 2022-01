Ad Andora si è aperta la stagione della Classe ILCA

ANDORA- Dominio di Alessia Ricucci nella gara di apertura della stagione 2022 per la classe ILCA. Alla gara di livello internazionale ed organizzata in maniera impeccabile dal CN Andora hanno preso parte ben 79 velisti appartenenti a quindici club velici.

Due belle giornate soleggiate, con venti dai 5 ai 10 nodi, hanno consentito la disputa di tre prove. Nella classe ILCA 4 vittoria schiacciante di Alessia Ricucci del circolo Orza Minore con tre successi, davanti alle elvetiche e compagne di circolo (CVLL) Nina Parodi ed Ella Mirzai. Buone anche le prove di Federico Sansone (CV Arenzano, 3-2-8) e della velista di casa Elena Madesani (CN Andora, 9-3-5). Fra gli Under 16 vittoria per Antonio Donelli (CVLL) e Martina Mulone (CN ILCA).

Nella classe ILCA6 vittoria nella classifica Overall e primo anche negli Under19 Lorenzo Predari (Fraglia vela Malcesine,1-4-6) davanti a Matteo Plodari (CV Bellano) e Michelangelo Vecchio (Varazze Club Nautico). In campo femminile vittoria per Matilde Garavento (YCI Genova), mentre fra gli Under 17 successo di Filippo Rogantin (Varazze Club Nautico). Fra i Master primo ancora un velista di casa Giovanni Gallego (CN Andora).

Nella classe Ilca 7 ha avuto la meglio lo svizzero Tito Van Roomen (YC Ascona) che ha preceduto Luca Riccobene YCI) e Antonio Caprì (CN Loano).

Alla buona riuscita della manifestazione hanno contribuito con impegno il Comune di Andora, l’ A.M.A, la Guardia Costiera ed un gran numero di collaboratori del CN Andora.

Queste le classifiche.

Classe ILCA 4: 1) Alessia Ricucci (Circolo Orza Minore), 3punti; 2) Nina Parodi (CVLL), 3) Ella Mirzai (id).

Under 16: Antonio Donelli (CVLL) e Martina Mulone (CN ILCA).

Classe ILCA6: 1) Lorenzo Predari (Fraglia vela Malcesine); 2) Matteo Plodari (CV Bellano); 3) Michelangelo Vecchio (Varazze Club Nautico). Femm:Matilde Garavento (YCI Genova).

Under 19: Lorenzo Predari (Fraglia vela Malcesine);

Under 17: Filippo Rogantin (Varazze Club Nautico).

Master: Giovanni Gallego (CN Andora).

Classe ILCA 7: 1) Tito Van Roomen (YC Ascona); 2) Luca Riccobene (YCI); 3) Antonio Caprì (CN Loano).

CLAUDIO ALMANZI