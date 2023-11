Calcio, D. Bosco Spezia corsaro a Genova

Un “eurogoal” di Napoletano dal limite dell’area di Napoletano, a una manciata di minuti dal termine, vale al Don Bosco Spezia una vittoria che di questi tempi gli ci voleva proprio. Sintetica cronaca dal “25 Aprile” di Genova…

Al 5′ rete annullata ai padroni di casa per via di una spinta in area su azione di calcio d’angolo.

Al 18′ Santunione sfiora il palo a chiusura di una manovra Vargas-Falli-Cuccolo.

Al 24′ parata di Adroit su un colpo di testa di Adroit.

Al 33′ sul palo un rigore calciato dallo stesso Falsini,

Poco o nulla nella ripresa appunto fino al gol decisivo.

Tabellino.

LITTLE JAMES – D, BOSCO SP 0 – 1

MARCATORE: Napoletano al 39′ del s.t.

LITTLE JAMES: Adamoli, Ciceri, Allocca; Cuman (Sottimano), De Rosa, Gualandri; De Persiis, Ottonello (Ricci), Falsini; Siciliano (Giorgi) e Pulsoni (Salmaso). All. Boschi.

DON BOSCO SPEZIA: Adroit, Cuccolo, Adami (Massini); Sbarra, Antonelli, Mazzantini; Morettini (Napoletano), Campagni, Vargas Rojas; Santunione e Falli (Berti). All. Bastianelli.

ARBITRO: Dell’ Imperio di Novi Ligure.