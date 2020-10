Calcio, contro l’Islanda scende la Nazionale Under 20

Questa mattina a Coverciano prima seduta di allenamento per la Nazionale Under 20. Visti i casa di positività al COVID-19 riscontrati nell’Under 21, la FIGC ha stabilito in via precauzionale che domani a Pisa scenderà in campo la squadra allenata da Alberto Bollini.

Tra i convocati della Nazionale Under 20, che era stata preallertata nei giorni scorsi c’è anche Tommaso Pobega. Gli Azzurrini, si sono sottoposti per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. La squadra di Bollini a seguito della partenza della Nazionale A si è trasferita al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si allena intensamente in vista del match.

Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Michele Cerofolini (Reggiana);

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza), Samuele Birindelli (Pisa), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Roma), Gabriele Corbo (Ascoli), Gabriele Ferrarini (Venezia), Memeh Caleb Okoli (Spal), Lorenzo Pirola (Monza), Destiny Udogye (Hellas Verona), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Salvatore Esposito (Spal), Fabio Maistro (Pescara), Simone Muratore (Reggiana), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).