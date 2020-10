Calcio, i dati della Serie A sull’audience all’estero

Una statistica che si rinnova di anno in anno. E’ la classifica che Img, distributore dei diritti delle partite della Serie A Tim sul mercato estero, tramite il monitoraggio degli ascolti sulle piattaforme di decine di broadcaster internazionali, stila sulla base dell’audience che i match del campionato italiano, trasmessi in diretta o in differita, raccolgono in giro per il mondo. La platea totale dei telespettatori della Serie A Tim 2019/20 è stata di 775 milioni di persone, con un aumento del 23% rispetto alla stagione precedente. Tra dirette e differite la squadra che ha calamitato le maggiori attenzioni è stata la Juventus (152,3 milioni di telespettatori). In questa statistica il Genoa risulta al decimo posto (47,2), preceduto da Inter (104,3), Milan (97,7), Napoli (86,8), Roma (80.1), Lazio (70,6), Atalanta (67,9), Fiorentina (55,6) e Parma (49,3).