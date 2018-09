La Spezia – 27/09/2018. Ad Arci Pianazze e Follo il 2.o Memorial “Mario Agotani”, torneo che il Mamas Giovani ha organizzato al “Bonanni” in memoria dell’indimenticabile papà di Pier Paolo, il direttore generale del Mamas; che difatti ha proceduto al termine alle premiazioni insieme alla mamma: signora Maria. Simpatica curiosità della manifestazione la presenza del Genoa Femminile (che peraltro non ha assolutamente sfigurato). Ecco com’è andata nelle due annate coinvolte…

Pulcini 2009

Girone A

Valdivara-Foce 0-9, Pianazze-Valdivara 5-0, Foce-Pianazze 0-2,

Girone B

Canaletto-Ceparana 2-5, Genoa Femm.-Canaletto 0-2, Ceparana-Genoa Femm. 10-6.

Finale per il 5.o e 6.o posto / Canaletto Sepor-Valdivara 5 Terre 10-0

Per il 3.o e 4.o / La Foce-Genoa Femminile 4-1

Per il 1.o e 2.o / Arci Pianazze-Ceparana 4-2

Primi Calci 2010

Girone A

Magra Azzurri-Borgo 0-5, Mamas-Magra Azzurri 2-3, Borgo-Mamas 1-2.

Girone B

D. Bosco Fossone-Follo 0-1, Tarros S.-D. Bosco F. 4-0, Follo-Tarros 5-1.

Finale per il 5.o e 6.o posto / Mamas Giovani-Don Bosco Fossone 1-3

Per il 3.o e 4.o / Tarros Sarzanese-Magra Azzurri 2-1

Per il 1.o e 2.o / Follo-Il Borgo 2-2 e successo del Follo ai rigori

Ovviamente, finali per il quinto posto fra le terze classificate, per il terzo tra le seconde e per il primo fra le prime.

Premiati come migliori giocatori Masini dell’ Arci Pianazze nella classe 2009 e Romeo del Borgo in quella 2010.

Nella foto Arci Pianazze e Ceparana, le due finaliste 2009, insieme al termine del torneo