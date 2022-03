Calcio – Che Levanto a Bogliasco

Levanto – Encomiabile prova di carattere del Levanto che a Bogliasco si riprende eccome dal sette a uno buscato a domicilio dalla Sammargheritese. Sotto di due reti infatti, i levantesi non solo pareggiano, ma vanno a un soffio dal successo esterno (e nemmeno contro l’ultima delle squadre) verso la fine.

Per la cronaca risultato sbloccato dopo una ventina di minuti da Pintus in mischia, raddoppio locale poi alla mezz’ora con un gran diagonale di Ballari, ma già prima del riposo parte la riscossa biancoceleste grazie a uno spunto di Barilari. Ripresa decisamente di marca ospite e non a caso al 20’ ecco il pareggio firmato da Del Vigo, successivamente palo dapprima colpito da De Filippi, quindi sfiorato da Righetti a tu per tu col portiere avversario.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 24.a giornata: Don Bosco Spezia-Colli Ortonovo 0-1, Follo San Martino-Tarros Sarzanese 3-2, Real Fieschi-Little James 1-1, Sammargheritese-Golfo Pro Recco 1-1, Valdivara 5 Terre-Forza e Coraggio 0-1; a riposo la Goliardicapolis, mentre Magrazzurri-Marassi 1965 è “saltata”, causa Covid.

Consegue questa classifica…Golfo Pro Recco e Forza e Coraggio 47; Sammargheritese 44; Don Bosco Sp 39; Follo S. Martino 37; Magrazzurri 34; Bogliasco 33 e Marassi 33; Tarros Sarzanese 30; Levanto e Little James Ge 26; Goliardicapolis 19; Real Fieschi 18; Colli Ortonovo 14; Valdivara 5 Terre 8.

Tabellino.

BOGLIASCO – LEVANTO 2 – 2

MARCATORI: Pintus al 20’, Ballari al 30’, Barilari al 40’, Del Vigo al 65’.

BOGLIASCO: Gianrossi, Rossi, Altamore; Magamipfar, Manzi (77’ Baudo), Poggi; Cocurullo, Allocca, Pintus; Ballari e Fanchini (60’ Cimieri). All. Poggi.

LEVANTO: Vannucci, Contardi, Callo (85’ Daniello); De Filippi, Moggia, Barilari; Romano, Del Vigo (92’ Lorenzini), Righetti; Rezzano e Nicora. All. Carrodano.

ARBITRO: Masini di Genova.

