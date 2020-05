Calcio, Castellacci: Si decida una data certa

Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale e attuale presidente dell’ “Associazione Medici del Calcio”, interviene sulla ripartenza del campionato.

“Si potrà giocare, cercando magari di rischiare il meno possibile. Per poter fare questo bisogna che finalmente vengano proposte quelle famose linee-guida di cui si parla ormai da mesi e che non escono mai fuori in maniera concreta. Devono essere linee-guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta-straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili. Aspettiamo con ansia questi protocolli”. Così il professore Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione Medici del Calcio, parlando a Radio Anch’io lo sport, su Radio1.