Follo – Appena terminata (con successo d’affluenza) la serie delle serate denominata “Giocando sotto le stelle”, riservata alle annate dalla 2011 alla 2014, il Follo Calcio ha definito il calendario dei propri prossimi tornei giovanili che aprono la nuova stagione calcistica: secondo quell’attivismo ininterrotto che lo contraddistingue anche in piena estate.

Questo in merito il programma alla Cittadella dello Sport follese…

Si inizia domenica 15 Settembre col Memorial “Sergio Carpanese” riservato all’annata 2007 della categoria degli Esordienti, la domenica successiva si prosegue con la Follo Cup per la classe 2009 dei Pulcini, domenica 29 tocca al Memorial “Maurizio De Fraia” per gli Esordienti del 2008; passando a Ottobre, doppio “Autunno a Follo” domenica 5, uno per i Primi Calcio del 2011 e uno per quelli del 2012. Infine, domenica 13, nuova Follo Cup stavolta per i Pulcini del 2010. Informazioni 347 – 5880825 o al 347 – 5385576.

Per concludere, vanno avanti le iscrizioni a chi vuol giocare al Follo, nella stagione calcistica 2019/20. In proposito si può telefonare al medesimo 0187 – 1870170 dalle 17.30 alle 19.30 dal martedì al venerdì, oppure telefonare al 340 – 3947847 o al 347 – 5880825, o se no scrivere alla e-mail segreteria@asdfollo2012.it che vale pure per i tornei.

Nella foto un momento di “Giocando sotto le stelle”