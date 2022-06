Calcio – Altro trionfo spagnolo del D. Bosco

La Spezia – Un altro successo del Settore giovanile del Don Bosco Spezia in terra catalana. Dopo gli “U17” difatti, anche gli Under 15 salesiani s’aggiudicano nella loro categoria la “Copa Mediterranea”, a Lloret de Mar in Costa Brava.

Il trionfale percorso in Spagna ha visto gli oratoriani allenati dal duo Bucchi-Ierrobino sconfiggere nell’ordine: per 3-0 la Polisportiva Porto Rotondo, per 4-0 lo Junior di Praga, per 2-0 la Cinisellese, per 3-2 lo Sportif Havre Cauciauville e per 4-2 l’ Atletico Castello; soltanto con la Settignanese è finita 1-1. In finale infine sconfitta di nuovo la Cinisellese, per 1-0, con gol di Alessandro Bisogno.

Hanno preso parte all’impresa questi rossoneri…Savani Valerio, Ferrari Pietro, Formato Edoardo, Cullino Matteo, Jerrison Rosario, Tirozzi Giordano, Codeglia Emiliano, Giustra Lorenzo, Scollo Alessandro, Mambrini Simone, Amoroso Jacopo, Sommovigo Tommaso, Fiori Giacomo, Carino Lorenzo, Milani Alessandro, Gambin Francesco, Perrucci Davide, Biggi Jacopo, Conti Mirco, Mangano Matteo e appunto Bisogno Alessandro.