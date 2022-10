Calcio – Al “Magra” serve un rilancio

S. Stefano Magra – Assenti in serie, tra infortunati e squalificati, nel Magrazzurri che domenica 16/10, ore 15 al “Luigi Camaiora” santostefanese, affronta in casa il Don Bosco Spezia per la 6.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B.

<Riuscire a giocare secondo le proprie capacità e ambizioni – afferma alla vigilia il direttore generale Sandro Amorfini che tra parentesi giocò a suo tempo nel Don Bosco – in una situazione del genere, per giunta perdurante, è davvero arduo>.

Per la cronaca dovrebbero mancare Capetta, Cariati, Cervia, Jabraoui, Pellegri, Sabatini, Salamina e Vanacore anche se si spera di recuperarne la metà in extremis. Ce n’è per tutti i reparti anche se si spera di recuperare in extremis qualcuno.

Peccato, perché la voglia di rifarsi del 5-2 buscato a Caperana c’è, eccome. <La Caperanese – sostiene il direttore sportivo Lorenzo Conti all’antivigilia – è una delle squadre più forti di questo interessante campionato. Troppa roba per una squadra rimaneggiata e oltretutto con qualche limite d’esperienza come la nostra>.

Nella foto l’inizio dell’ultimo allenamento