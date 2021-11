Calcio – A Recco un Don Bosco Spezia da favola

La Spezia – Che Don Bosco Spezia…quello in casa di un Golfo Pro Recco che dura un tempo scarso, poi i salesiani sbloccano il risultato a qualche minuto dal riposo, con un Naclerio che pure questa volta non vuol mancare all’appuntamento con il gol (su calcio d’angolo battuto da Samuele Agrifogli); da quel momento è monologo rossonero e il secondo tempo ampiamente lo dimostra: al 13’ Romiti raddoppia a tu per tu col portiere avversario, al 20’ è la volta di Salku di testa servito dalla bandierina dal “solito” Sam Agrifogli e al 34’’ chiude lo “score” il subentrato Giannini in contropiede. Alquanto jellato un Azzaro che prima d’uscire colpito palo e traversa. Salesiani ora secondi in classifica a 2 punti dalla capolista Forza e Coraggio insieme al Bogliasco.

Infine ecco a seguire gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 10.a giornata.

Colli Ortonovo-Real Fieschi 0-3, Forza e Coraggio-Follo San Martino 2-1, Goliardicapolis-Bogliasco 0-4, Little James-Magrazzurri 3-1, Levanto-Valdivara Cinque Terre 3-1, Tarros Sarzanese-Marassi 1965 3-0 e a riposo la Sammargheritese.

Tabellino.

GOLFO PRO RECCO – D. BOSCO SP 0 – 4

MARCATORI: 42’ Naclerio, 53’ Romiti, 65’ Salku, 79’ Giannini.

GOLFO PRO RECCO: Bagnato, Canepa, Ventriglia (60 Massone), Bonci, Velati R., Cerrone, Bertora (65’ Velati M.), Busi, Massaro, Malatesta, Costa. A disp. Bertolini, Perazzo, Batocchioni, Capitelli., Spartani, Foppiano. All. Avellano.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Castagnaro, Salku, Giordano, Conti, Azzaro (66’ Giannini), Del Santo, Murati, Naclerio (81’ Agrifogli Seba), Agrifogli Sam. (82’ Laghezza), Romiti (82’ Napoletano). A disp. Taggiasco, Campigli, Rubertelli, Vicini, De Angelis, Napoletano. All. Buccellato.

Arbitro: Cazacu, assistenti Costantino e Hasa, di Albenga.

Nella foto il portiere Simone Sarti