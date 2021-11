Calcio – Contro il Valdivara il Levanto torna a vincere

Levanto – Nel finale è il difensore centrale De Filippi, con 2 reti due, a togliere le castagne dal fuoco a un Levanto che nel primo tempo era stato persino in svantaggio…ad ogni modo, il netto successo rivierasco è nel complesso legittimo, assecondato in particolare dalla vera e propria marcia in più conferitagli nell’ultimo quarto d’ora circa dal subentrato Martinez.

Le reti al “Raso Scaramuccia” di Levanto: al 20’ Valdivara Cinque Terre in vantaggio su calcio di rigore “guadagnato” da Petrocchi e trasformato da Manfredi, immediata reazione levantese, che al 37’ porta al pareggio di Barilari in mischia (sugli sviluppi di un corner); nella ripresa, dopo una traversa colpita dallo stesso Barilari al 16’, appunto De Filippi assesta la “zampata” giusta sotto porta due volte in occasione di due azioni quasi identiche.

Con questo successo i biancocelesti si tolgono dalla zona-playout, a proposito ecco di seguito quella che dopo 10 giornate è la classifica in Promozione ligure, Girone B.

Forza e Coraggio punti 23; Bogliasco e Don Bosco Spezia 21; Sammargheritese 20; Golfo Pro Recco 18; Magrazzurri 16; Follo San Martino e Little James 15; Tarros Sarzanese 13; Levanto 12; Marassi 11; Real Fieschi e Goliardicapolis 7; Colli Ortonovo 6; Valdivara Cinque Terre 4.

Tabellino.

LEVANTO – VALDIVARA 5 TERRE 3 – 1

MARCATORE: Manfredi su rig. al 20’, Barilari al 37’, De Filippi all’ 83’ e al 91’.

LEVANTO: Zito, Zoppi, Moggia (72’ Ardoino); Barilari, De Filippi, Bonati; Motto, Daniello, Righetti; Lorenzini (58’ Callo) e Rezzano (76’ Martinez). A disp. Vannucci, Contardi, Ceresini. All. Piropi.

VALDIVARA 5 TERRE: Ceccarelli, Verducci, Michelotti; Liuzzo (46’ Gheno), Belatti, Di Meo (76’ Evani); Petrocchi, Pucci (65’ Polani), Grassi (73’ Frulletti); Manfredi e Dell’ Amico. A disp. Tonelli, Bologna, Lamsadeq, Nduodo. All. Salsano.

ARBITRO: Fazioli della Spezia.

Nella foto il difensore Giovann