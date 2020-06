Calcio – A Levanto arriva Ciuffardi ed è promosso Sassarini

Levanto – Il Levanto avvia l’allestimento della propria stagione calcistica 2020/21 con due importanti nomine e cioè quella del neoallenatore e quella del nuovo direttore generale.

Il presidente Dimitri Queirolo e il Consiglio direttivo infatti, preso atto delle inaspettate e irrevocabili dimissioni per motivi personali e familiari di trainer Dimitri Agata (affiancato in un primo tempo da Samuele Bagnasco) ha chiamato a dirigere la Prima squadra Simone Ciuffardi, mentre a Direttore generale è stato promosso Raffaele Sassarini…per come e quanto bene ha fatto da direttore sportivo del Settore giovanile, nell’annata in chiusura, si tratta del nipote di quell’ Antonio a lungo nei quadri tecnici dello Spezia.

Sarà dunque Ciuffardi in arrivo da Beverino, ma tecnico come noto dalle mille esperienze passate nel proprio bagaglio, ad allenare i rivieraschi nel prossimo campionato di Promozione. Al fianco, ci saranno Iacopo Callo in qualità di “vice”, Francesco Schiaffino come preparatore atletico e Samuele Bagnasco a gestire i portieri. Senza scordarsi ovviamente di Jacopo Corsano “confermatissimo” nelle vesti di “diesse”. Completa lo staff la massaggiatrice e terapeuta Beatrice Barletta.

Ad Agata, a cui il sodalizio è difatti assai riconoscente, per com’egli ha condotto i levantesi alla salita dalla 1.a Categoria dapprima e in una Promozione che mancava da quasi un trentennio poi: è stata offerta la conduzione tecnica della Juniores biancoceleste, che lui ha accettato, centrato dunque il proposito di trattenerlo nei ranghi; non solo, ma resta in questi ultimi il medesimo Matteo Beretta, precedente e apprezzato coach della Juniores la cui permanenza è quindi a sua volta assicurata.

Confermati infine tutti gli altri dirigenti, per concludere si confida nella continuità dell’appoggio da parte di cittadinanza locale e amministrazione comunale, come della disponibilità d’un impianto sempre migliore quale il “Raso Scaramuccia”.

Nella foto da sinistra Ciuffardi e Corsano