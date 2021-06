Il progetto dei bus elettrici a Genova prevede ulteriori sviluppi che si stanno progressivamente concretizzando.

L’allestimento del secondo polo elettrico presso la rimessa di Cornigliano, è previsto l’acquisto di altri 30 e-bus full electric da 12 metri, grazie al finanziamento di ulteriori 17,5 milioni di euro erogato da Regione Liguria sulle risorse del Decreto Genova 2.

«Il progetto di sviluppo prosegue dei mezzi elettrici e tocchiamo una parte importate della città – spiega Marco Beltrami, Presidente di AMT – la linea e-bus 193, che raggiunge l’ospedale San Carlo, si presta da più punti di vista all’uso di questi mezzi ambientalmente sostenibili. Il passaggio all’elettrico non è una semplice sostituzione di mezzi, ma richiede investimenti sulle infrastrutture e modifiche organizzative. È un progetto complesso sul quale tutta l’azienda è coinvolta e che portiamo avanti con il sostegno e la collaborazione di tutti gli enti locali»

«Gli autobus che presentiamo oggi fanno parte di un pacchetto di 24 mezzi elettrici acquistati da AMT grazie alle risorse erogate dalla Regione che sta investendo moltissimo nel rinnovamento delle flotte di tutte le aziende di Tpl liguri. Si tratta di mezzi che, a parità di prestazioni, sono più sicuri, più comodi, silenziosi e a zero emissioni per un trasporto pubblico sempre più di qualità nel segno della moderna transizione ecologica» dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

«L’elettrificazione della linea bus 193 – dichiara Matteo Campora, assessore alla Mobilità Integrata e ai Trasporti del Comune di Genova – rappresenta una nuova, importante tappa del percorso di rinnovamento e potenziamento del trasporto pubblico genovese. Questo programma è in linea con il grande progetto dei quattro assi di forza finanziato dal MIT con un investimento complessivo di oltre 470 milioni di euro, diventerà full electric entro il 2025.

Ringrazio AMT per la scelta di partire nel ponente cittadino con una linea particolarmente importante che collega Voltri con l’ospedale San Carlo e via Montanella. Una scelta condivisa e sostenuta dall’Amministrazione comunale che, in futuro, di concerto con la nostra azienda di trasporto pubblico e con Regione Liguria. AMT, lavorerà con ancora più impegno per dotare la flotta di autobus elettrici sempre più silenziosi, efficienti e rispettosi dell’ambiente». ABov