Bus Amt: vietato entrare davanti, ma servizio inalterato. Catenelle per proteggere autisti

Sugli autobus genovesi non si potra’ piu’ salire dalla porta anteriore, fino a fine emergenza coronavirus. E’ una delle nuove disposizioni prese ieri in accordo tra Amt e le organizzazioni sindacali.

Infatti, appare impossibile mantenere il metro di distanza di sicurezza tra i passeggeri o scremare gli accessi su vetture che, nonostante il calo dei passeggeri, restano piuttosto affollate anche con le scuole chiuse.

Per tutelare almeno gli autisti, dunque, e’ stato deciso di far salire e scendere dai mezzi solo dalle porte centrali e posteriori. La porta davanti restera’ a esclusivo utilizzo dell’autista e verranno installate apposite misure divisorie, come catenelle e cartelli di avviso.

E’ stata sospesa anche la vendita a bordo dei titoli di viaggio.

“A partire dai prossimi giorni – hanno spiegato i responsabili dell’azienda genovese – i bus Amt saranno progressivamente dotati di un sistema di protezione del posto guida che comporterà salita e discesa dei passeggeri esclusivamente dalle porte centrali o posteriori.

Tale provvedimento sarà segnalato da appositi avvisi presenti sulla porta anteriore e all’interno del mezzo. Obiettivo di questa specifica misura è di garantire preventivamente la continuità del servizio nelle prossime settimane.

Pur in presenza di un calo del numero di passeggeri, Amt continuerà a tenere il servizio inalterato anche per garantire il minor affollamento possibile sui mezzi in circolazione.

Proseguono, ovviamente, tutte le iniziative di sanificazione e disinfezione già avviate e comunicate nei giorni scorsi”.