Buoni piazzamenti per le ginnaste liguri ai Tricolori Individuali Gold di Ritmica

Due giorni di ginnastica ritmica di altissimo livello, ottima l’organizzazione e soprattutto la “stretta comunanza” tra ginnaste e tra allenatori. Il Campionato Italiano Individuale Junior e Senior, in scena nell’ultimo week end a Ortona, è sempre una festa, ogni anno ci si ritrova per dar vita ad uno spettacolo sportivo, tutti pronti a portare in pedana il meglio di se e che vinca il migliore!

Le ginnaste qualificate della PGS Auxilium di Genova erano due: Elena Motosso classe 2009 e Irene Peratello classe 2008. A loro si aggiunge per rappresentare la Liguria Linda Tognoli classe 2007 della ASD Ecole di Sarzana.

Le ginnaste hanno ben affrontato la pedana: Linda Tognoli (Junior 3) ha iniziato bene con il cerchio, poi mano a mano ha perso concentrazione e commesso qualche errore di troppo. “Linda ha un gran potenziale, si è affacciata al Gold da pochissimo, quindi indubbiamente ha un gap da recuperare. Ma la sua allenatrice Sophie Bernasconi è una sicurezza, non si arrende e cerca il miglioramento della ginnasta rispettando i tempi e prestando molta attenzione alla corretta preparazione fisica, base fondamentale per poter imparare e migliorare.” Commenta la Direttrice Tecnica Regionale Maura Rota.

Elena Motosso (Junior 1) al contrario ha affrontato i primi esercizi con una- due incertezze ad esercizio, in piccole cose, ma che hanno limitato un po’ il punteggio delle D, per poi tirare fuori la grinta del leone alla terza discesa in pedana. Uno splendido esercizio al cerchio che le è valso un punteggio importante: 25.100. Con questa bella prestazione Elena arriva ad essere diciassettesima, a poco più di due punti dalla finale, ma soprattutto ha ottenuto il sesto punteggio di cerchio della gara. Continua Maura Rota “Elena è una ginnasta promettente con un ampio margine di miglioramento, molto dotata e coordinata, non riesce ancora a sfruttare appieno le sue potenzialità, ma è normale: è giovane come età e ancor di più nello sviluppo. Quindi con le cure dell’allenatrice Francesca Cugurra porterà il suo intero repertorio a livello del cerchio e ancor di più!”

Gioia che ha raggiunto il suo apice quando il nome Peratello è entrato in quello delle otto finaliste. Irene rientra in pedana ancora più determinata e riesce a migliorare ancora di una posizione, conquistando il settimo posto tra le Junior 2 italiane. “Ottima coppia allenatore-atleta, Francesca e Irene hanno dato vita ad una prestazione quasi perfetta. Perfetta nei modi, nell’espressione dell’atleta in pedana, nella gioia di essere presenti a questa importante manifestazione”

FGI Liguria