Buon compleanno Mosca. E Putin presenta la più alta ruota panoramica d’Europa

Buon compleanno Mosca. La capitale della Federazione Russa (11,9 milioni di abitanti) ha compiuto 875 anni e nel centro città è stato organizzato il grande festival con eventi culturali, spettacoli e fuochi artificiali che si concluderà oggi.

Hanno partecipato centinaia di migliaia di persone in festa che si sono radunate intorno al sindaco Sergei Sobyanin e al presidente Vladimir Putin, il quale non ha fatto accenno all’operazione militare in Ucraina presentando invece il grande regalo fatto alla città: la ruota panoramica alta 140 metri, la più alta d’Europa, nuovo punto di riferimento del paesaggio moscovita, inaugurato con il nome di “sole di Mosca”.

Siccome a Mosca sono giorni di elezioni, il presidente Putin ha ricordato ai moscoviti di andare a votare, ricordando l’eccellenza del voto elettronico russo.

Mosca possiede un patrimonio architettonico di rilevanza mondiale. La città è nota soprattutto per la Cattedrale di San Basilio, con le sue fastose cupole a cipolla, così come la Cattedrale di Cristo Salvatore e le Sette Sorelle. Il primo Cremlino fu costruito a metà del XII secolo.

Mentre il periodo stalinista fu caratterizzato dalla decurtazione della creatività e dell’innovazione architettonica, i precedenti anni post-rivoluzionari avevano visto una crescita di radicali nuovi edifici realizzati in città.

Mosca dispone di 120 parchi e 18 giardini, tra cui quattro giardini botanici. Vi sono anche 450 chilometri quadrati di zone verdi oltre a 100 chilometri quadrati di foreste.

Sul fronte della sicurezza urbana ci sono oltre 200mila telecamere con sistema di riconoscimento facciale attive sui trasporti, nelle strade e nei palazzi della città. Le strutture che garantiscono la sicurezza della capitale sono le forze dell’ordine e di emergenza federali. In ogni quartiere ci sono una stazione rionale di polizia e una stazione del servizio antincendio.

Inoltre, ogni quartiere dispone anche di due centri medici: uno per i minorenni e l’altro per i maggiorenni. In ogni distretto amministrativo ci sono delle strutture mediche specializzate. Il servizio di Pronto soccorso moscovita risulta il secondo al mondo.