Bucci: spiagge libere riaperte il prossimo fine settimana. Gambino: varchi presidiati

“Siamo pronti per riaprire le spiagge libere e attrezzate per la fine della prossima settimana”.

Lo ha annunciato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Stiamo lavorando – ha precisato il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Sergio Gambino – a un sistema che garantisca una distribuzione ordinata sui nostri litorali, massimizzando gli spazi e sfruttandoli nel miglior modo possibile.

Si tratta di un totale di 20-22.000 metri quadrati di spiaggia che verranno suddivisi in lotti da 10 metri quadrati, per far si’ che ogni nucleo familiare abbia i suoi spazi ben delimitati.

Ogni varco sara’ presidiato per individuare gli spazi e far rispettare tutte le norme di distanziamento.

Ci sara’ la possibilita’ di un aiuto degli stabilimenti balneari confinanti con le spiagge libere, partnership con associazioni gia’ attive sul territorio e l’utilizzo dei volontari di protezione civile.

Speriamo di poter trovare il sistema anche per utilizzare chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Non ci sara’ alcun pagamento: finche’ ci sara’ spazio nelle spiagge libere, si potra’ entrare gratuitamente.

Per agevolare i cittadini gia’ dalla prossima settimana dovrebbe essere in funzione un’app che dara’ in tempo reale la situazione di ogni spiaggia libera e di ogni stallo individuato”.