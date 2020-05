“Non commento nel merito del ricorso al Tar, ma rivendico la decisione di avere stabilito l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine perché sono utili a contenere il contagio in questa fase delicata”.

Lo ha riferito stasera il sindaco di Genova Marco Bucci, non commentando il caso del ricorso presentato al Tar da alcuni cittadini che hanno chiesto la sospensiva dell’ordinanza in vigore dal 18 maggio nel punto in cui prevede, in sostanza, l’uso della mascherina obbligatoria all’aperto, sempre e ovunque.

Il ricorso è stato depositato oggi.

Il tribunale amministrativo della Liguria potrebbe decidere già domattina se accogliere o meno il ricorso.

Non ci dovrebbe essere udienza perché la decisione dovrebbe essere presa sulla base degli atti inviati ai magistrati.