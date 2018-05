Bucci sotto attacco, assessora Serafini diserta ColorataCena: presenti Pd, RaS e M5S

Successo ieri sera della ColorataCena ai Giardini Luzzati, nell’ambito delle iniziative del Liguria Pride che si svolgerà per le strade di Genova sabato 16 giugno.

Alla manifestazione conviviale hanno partecipato alcune centinaia di persone, tra cui politici del Pd, come il consigliere regionale Giovanni Lunardon, di Rete a Sinistra, come il consigliere regionale Gianni Pastorino, e del M5S, come l’ex candidato sindaco e capogruppo comunale Luca Pirondini.

Assente, invece, Elisa Serafini (Lista Bucci) che in un primo tempo aveva annunciato la sua partecipazione. In sostanza, dopo le polemiche contro il sindaco per il mancato patrocinio del Comune di Genova al Liguria Pride, la giovane assessora comunale alla Cultura è “rientrata nei ranghi” della giunta di centrodestra e ha deciso di disertare l’evento.

Oggi alle 18 ai Giardini Luzzati ci sarà pure un “matrimonio siriano”.