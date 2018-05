Genoa, oggi l’ultima contro il Toro: Perin ai saluti

L’ultima lista dei convocati per la stagione che si sta chiudendo. L’ultima partita con la maglia del Grifone per i giocatori che non faranno più parte dell’organico. Così è la vita. Cè chi va, chi viene, chi ritorna. Come “Capitan Futuro” che farà un giro di campo prima dell’inizio per riabbracciare i tifosi. La vigilia al Centro Sportivo Signorini, al netto delle assenze in preventivo, ha fornito indicazioni positive sul conto di Laxalt e Pereira, entrambi regolarmente convocati da mister Ballardini, riconfermatissimo dal presidente Preziosi dopo il capolavoro compiuto. Forfait last minute invece per Hiljemark.

Anche per questo incontro la squadra si è recata regolarmente in ritiro (la seconda parte di quello pre-campionato verrà effettuato nell’ultima settimana di luglio a Brunico). Domenica mattina è in programma una riunione per le consegne finali, prima del trasferimento a Marassi. Questi i convocati: 1 Perin, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 13 Rossettini, 14 Biraschi, 17 El Yamiq, 19 Pandev, 23 Lamanna, 24 Bessa, 32 Pereira, 30 Rigoni, 38 Zima, 40 Omeonga, 44 Veloso, 45 Medeiros, 49 Rossi, 72 Oprut, 74 Salcedo, 93 Laxalt, 98 Zanimacchia.

PREZZI BIGLIETTI GENOA-TORINO

Biglietterie Stadio in via Monnet aperte dalle ore 10

(*tariffa 8-16 anni)

Tribuna Inferiore Numerata: 50 euro (*25),

Tribuna Superiore Numerata: 25 euro (*15),

Tribuna Inferiore Settore 5: 10 euro (*5),

Distinti Numerati: 20 euro (*10)

Gradinata Nord: biglietti esauriti

Gradinata Sud: 10 euro (*5)

Sotto gli 8 anni: 1 euro.