Bucci: Io positivo? No sono negativo, certi sciacalli portano scalogna

Alla nota a firma M5s, Pd, Lista Crivello e Gruppo Misto per cui ci sarebbe una “notizia secondo cui, da alcuni giorni ormai, persone vicine al Sindaco Bucci sarebbero risultate positive al Covid-19”, ha risposto, ieri sera, durante il consueto punto stampa, lo stesso Bucci.

«Io di queste cose non vorrei parlarne perché porta scalogna – dichiara simpaticamente ieri sera il sindaco Marco Bucci – nel comunicato c’è chi porta scalogna e c’è chi fa sciacallaggio ma a me non interesse. Beh diciamo che, per evitare la scalogna, cominciamo a dire che ci sono delle persone che sono di rilevante posizione a livello dell’Amministrazione che sono sotto controllo continuamente, lo sapete, ci sono anche medici che sono sotto controllo, quindi, io, come tutti gli altri, sono sotto controllo. Per i signori sciacalli e per i signori che, purtroppo, portano scalogna: io sono negativo, mi dispiace.»