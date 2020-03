Bucci: andare avanti, sabato salita impalcato da 100 metri. Oggi valutazione su altri cantieri

“Programmiamo per sabato la salita dell’impalcato da 100 metri, sabato avremo quasi 800 metri di ponte. Al momento non risulta nessun lavoratore positivo a coronavirus nel cantiere del nuovo Ponte di Genova”.

Lo ha dichiarato ieri sera il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera Marco Bucci.

“Domani (ossia oggi, ndr) valuteremo – ha aggiunto Bucci – tutti i cantieri dei lavori pubblici di Genova. La priorita’ e’ quella di proseguire i lavori, rispettando la salute di tutti ma abbiamo ricevuto qualche richiesta di sospensione”.

Il sindaco Bucci, poi, ha confermato la riduzione del 20% del servizio di trasporto pubblico “perche’ abbiamo visto che e’ sopportabile” e ha elogiato le 23 squadre di Amiu messe in campo per la sanificazione di cassonetti e marciapiedi, “esempio che in citta’ i servizi non si fermano”.