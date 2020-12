Bruciabaracche vs Bruciabaracche, in diretta Facebook l’11 e il 12 dicembre

In diretta sulla pagina Facebook Bruciabaracche, lo spettacolo vede il collettivo comico genovese affrontarsi a suon di battute, rivelazioni scottanti e colpi bassi

sarà uno spettacolo doppio e in diretta streaming, per superare con irriverenza e divertimento l’impossibilità di esibirsi davanti a una platea.

In attesa di recuperare gli show al Politeama Genovese, lunedì 11 e martedi 12 maggio (ore 21.30) i Bruciabaracche si esibiscono in “Bruciabaracche vs Bruciabaracche”, spettacolo in onda sulla pagina Facebook del collettivo comico genovese che vede Andrea Possa, Daniele Raco, Andrea Carlini, Enzo Paci, Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Marco Rinaldi e Daniele “Gabry Gabra” Ronchetti affrontarsi a suon di battute, rivelazioni scottanti e colpi bassi.

«Non siamo mai riusciti a digerire l’idea di dare buca al nostro pubblico – spiega Antonio Ornano –. Per noi il palco rappresenta un patto non scritto con loro e, soprattutto in questo momento complicato, far divertire la gente è un onore e un onere».

Alle 21.30 di lunedì 11 e martedì 12 maggio va in onda sulla pagina Facebook Bruciabaracche uno show nuovo ma con un occhio di riguardo a una tradizionale caratteristica degli spettacoli del collettivo comico genovese: l’interazione con il pubblico. «In “Bruciabaracche vs Bruciabaracche” – prosegue Ornano – quattro di noi sparleranno dei quattro assenti durante la prima serata, e questi poi potranno rispondere durante la seconda. Vi anticipiamo che saranno svelati segreti, manie e difetti e che varrà tutto, soprattutto i colpi bassi. In questo contesto la vox populi avrà un ruolo centrale – conclude – che, come in un’arena, potranno mostrare il loro pollice verso o supportare i loro Bruciabaracche preferiti». I protagonisti di lunedì 11 maggio sono Andrea Possa, Daniele Raco, Andrea Carlini ed Enzo Paci, mentre martedì 12 maggio tocca ad Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Marco Rinaldi e Daniele “Gabry Gabra” Ronchetti.

“Bruciabaracche vs Bruciabaracche” va in onda sulla pagina Facebook Bruciabaracche (facebook.com/bruciabaracche) alle 21.30 di lunedì 11 e di martedì 12 maggio. Trattandosi di una diretta Facebook, lo show “Bruciabaracche vs Bruciabaracche” è gratuito.