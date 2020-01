Braschi, De Francesco in: Giorni felici di Beckett

La stagione teatrale del Casinò di Sanremo prima nazionale Nicoletta Braschi e Roberto De Francesco Sabato 4 gennaio 2020 ore 21.00 Teatro dell’opera

Dopo il Sold Out di Rocco Papaleo Live a Capodanno la stagione teatrale del Casinò di Sanremo prosegue con il testo intenso della drammaturgia internazionale, interpretato dal genio espressivo di Nicoletta Braschi e Roberto De Francesco nella Prima Nazionale 2020 : “Giorni Felici” in cartellone sabato 4 gennaio 2020 ore 21.00. Una Prima nazionale .

Una donna piantata per terra, letteralmente, ad altezza vita. Per la vita. Da questo dettaglio, che tale non è, si deve partire, se si vuol render ragione di quella sciente aporia che è Giorni felici, episodio apicale d’una drammaturgia beckettiana spinta ben oltre la rappresentazione deformata, orrorifica dell’esistenza già fornita dai precedenti Aspettando Godot, Finale di partitae L’ultimo nastro di Krapp. A quasi dieci anni dall’attesa inane che inaugurò il Teatro dell’Assurdo, lo scrittore irlandese (di cui spesso s’ignorano poesia e narrativa, con almeno tre romanzi tra i capolavori del Novecento) alza ulteriormente l’asticella della sfida: al mondo, al teatro, allo spettatore, all’esistenza stessa.

La Stagione teatrale del Casinò di Sanremo 2019-2020 si caratterizza non solo per i testi e gli interpreti tra i più esclusivi del panorama teatrale nazionale ma anche per la frequenza degli spettacoli, che si protrarranno sino alla fine di febbraio. La rassegna, infatti, presenta quattro mesi di rappresentazioni con personaggi amati dal pubblico del grande e del piccolo schermo, che hanno mantenuto un rapporto preferenziale con il teatro, ritenendo basilare cimentarsi sul palcoscenico a diretto contatto con lo spettatore.