La sede Asl di Borgo Fornari venerdì 2 ottobre sarà chiusa per allerta meteo arancione. Per le sedi di Campo Ligure e Rossiglione termine attività alle ore 12.



A seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco di Ronco Scrivia, Asl3 comunica che domani venerdì 2 ottobre, il Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico.



L’utenza prenotata verrà ricontattata per fissare un nuovo appuntamento. Per informazioni: Segreteria Distretto 10 tel 010 849 9463



Si comunica inoltre che nelle strutture Asl3 di Campo Ligure e Rossiglione è prevista, sempre in relazione alle ordinanze emanate dai Sindaci, la chiusura anticipata di CUP e ambulatori alle ore 12. ABov