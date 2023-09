Bolzaneto, da lunedì 9 ottobre in funzione nuovo autovelox via Polonio

“Sarà attivo da lunedì 9 ottobre il nuovo autovelox in via Polonio, posizionato all’altezza del civico 20.

Un presidio fisso, che andrà a garantire il rispetto del limite confermato a 50 km/h per tutto il tratto stradale in entrambi i sensi di marcia.

Fortemente voluto dai residenti per la sicurezza della zona, il nuovo rilevatore entrerà in funzione in seguito alla sistemazione dell’apposita segnaletica stradale e andrà a sostituire il sistema attualmente esistente”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili del Comune di Genova.