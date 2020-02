Bologna-Genoa 0-3, Grifone corsaro al Dall’Ara

Il Genoa trova la prima vittoria in trasferta a Bologna e risponde colpo su colpo alla vittoria di oggi pomeriggio del Lecce.

Quarto risultato utile di fila per la squadra di Nicola che la sblocca grazie ai gol di Soumaoro e Sanabria, reti intervallate dall’espulsione diretta di Schouten dopo l’intervento del Var. Nel finale rosso anche a Denswil e tris di Criscito su rigore. In precedenza imbattuto da 4 turni, Mihajlovic perde in casa e manca l’assalto al 6° posto. Il Genoa risponde al Lecce: non si allontana dal terzultimo posto ma si porta a -1 dalla Sampdoria

BOLOGNA-GENOA 0-3

28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 90′ rig. Criscito

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (61′ Dominguez), Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini (61′ Skov Olsen), Svanberg (79′ Juwara), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (46′ Goldaniga), Sturaro, Radovanovic (75′ Cassata), Behrami, Criscito; Pandev (13′ Pinamonti), Sanabria. All. Nicola

Ammoniti: Ankersen (G), Goldaniga (G), Sturaro (G), Denswil (B), Soumaoro (G), Dominguez (B), Cassata (G)

Espulsi: Schouten (B) al 34′, Denswil (B) all’89’