Boccata d’ossigeno per le edicole liguri che potranno allargare offerta merceologica

Sono in arrivo alcune novità per le edicole liguri che, pur mantenendo la loro funzione centrale, potranno allargare la vendita a determinati prodotti alimentari confezionati, come bevande in lattina, dolciumi e altro, la loro offerta merceologica.

Lo prevede il disegno di legge sulle modifiche al ‘Testo Unico in materia di commercio’. approvato a Genova dalla Commissione regionale Attività produttive.

Si tratta di una vera boccata di osigeno per un settore che vede una crisi nera, con la chiusura di tantissime edicole che in, alcuni, posto, soprattutto nell’entroterra, rappresentano un presidio per la popolazione.